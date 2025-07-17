استبعاد زيادة عدد أندية الدوري الألماني من 18 إلى 20 فريقا

لا تعتزم رابطة الدوري الألماني لكرة القدم زيادة عدد أندية البوندسليجا من 18 إلى 20 فريقا في المستقبل القريب.

وقال شتيفن ميركل، المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس: "لا نفكر في هذا الأمر".

وتضم الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي 20 فريقا، مقابل 18 فريقا في البوندسليجا، ومن شأن زيادة عدد أندية الدوري الألماني زيادة عدد المباريات والإيرادات المحصلة من بيع التذاكر وحقوق البث التليفزيوني.

واستند ميركل إلى سببين لعدم طرح فكرة توسيع البوندسليجا للنقاش حاليا، أولهما، وجود ارتباط وثيق بين زيادة عدد الأندية ودورات حقوق شركاء البث التلفزيوني، كما أن الاتحاد الألماني لكرة القدم منح مؤخرا حقوق البث للمواسم من موسم 2025 /2026 إلى موسم 2028 /2029، كما أن أجندة المباريات ستصبح أكثر ازدحاما بالنسبة للأندية.، مشيرا "علينا أن نتحلى بالواقعية".

وقال: "هناك اتجاه لدى الدوريات التي تضم 20 ناديا للتفكير في تقليص عدد فرقها إلى 18 فريقا، وهذا ما حدث مؤخرا في الدوري الفرنسي.