إيطاليا تدين قصف إسرائيل كنيسة بغزة وتؤكد عدم تبرير هجماتها

أدانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الخميس، قصف إسرائيل كنيسة بمدينة غزة، مؤكدة أن هجماتها على المدنيين الفلسطينيين "غير مقبولة ولا يمكن تبريرها".

وفي وقت سابق الخميس، أُصيب نازحون فلسطينيون، بينهم الأب جبرائيل رومانيلي، كاهن رعية كنيسة "دير اللاتين ـ العائلة المقدسة"؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف الكنيسة شرق مدينة غزة.

وقالت ميلوني عبر منصة "إكس"، إن "الغارات الإسرائيلية على غزة استهدفت كنيسة العائلة المقدسة".

وأكدت أن "الهجمات التي تشنها إسرائيل على المدنيين منذ أشهر أمر غير مقبول، ولا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر هذا الموقف".

فيما قالت بطريركية اللاتين بالقدس، في بيان: "تعرضت كنيسة العائلة المقدسة في غزة صباح اليوم لهجوم، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي"، وأفادت بأن "أضرار جسيمة لحقت بمبنى الكنيسة".

وتعد كنيسة "دير اللاتين" من أقدم المراكز الدينية المسيحية بغزة، وتحولت منذ بدء الحرب إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.