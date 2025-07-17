الناتو: استمرار الاستعدادات لنقل باتريوت إلى أوكرانيا بأقرب وقت

قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس جي. غرينكويش، إن الاستعدادات مستمرة لإيصال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك في تصريحات صحفية، الخميس، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن أعلن قبل يومين بدء إرسال شحنة "باتريوت" إلى أوكرانيا من ألمانيا.

وشدد جرينكويش على أن الناتو يعملون بتعاون وثيق مع ألمانيا بهذا الخصوص، وقال: "تستمر الاستعدادات لإيصال أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن روسيا ستظل تشكل "تهديدا" حتى لو تم التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا.

وكان ترامب أوضح الثلاثاء، أن هذه الشحنة تتم بموجب اتفاقية مدعومة من الناتو، وأن الدفعات ستسدد إما من خلال الحلف أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والاثنين، أعلن ترامب بمؤتمر صحفي مع أمين عام "الناتو" مارك روته أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستنتج الأسلحة التي سترسل لأوكرانيا وأن حلف الناتو سيغطي تكاليفها.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.