الناتو يسابق الزمن لتزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت

شدد قائد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أليكسوس جرينكويتش، الخميس، على أن الاستعدادات جارية، لنقل أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا على وجه السرعة، معتبراً أن روسيا "ستظل تشكّل تهديداً، حتى وإن تم التوصل لحل سلمي في أوكرانيا".

وقال جرينكويتش خلال مؤتمر صحفي في مدينة فيسبادن الألمانية، إن "الاستعدادات جارية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الألمان على نقل الباتريوت"، مضيفاً: "تلقيت تعليمات بالتحرك بأسرع ما يمكن"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتابع قائد قوات "الناتو": "واجبنا أن نحمل قطاع الصناعة مسؤولية التسليم بسرعة، لا يمكننا الانتظار"، محذراً من أن روسيا "ستظل تشكّل تهديداً حتى وإن تم التوصل لحل سلمي في أوكرانيا".

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن شعوره بالإحباط من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدما رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأعلن ترمب خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، تشمل أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز "باتريوت"، كما هدد أيضاً بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.

ولم يفصح ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال في تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع للولايات المتحدة تكلفتها.

برلين: قرار خلال أيام أو أسابيع

والثلاثاء، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، غداة محادثات مع نظيره الأميركي بيت هيجسيث، إن برلين وواشنطن ستتخذان قراراً بشأن إرسال منظومتي دفاع جوي أميركيتي الصنع من طراز "باتريوت" إلى كييف في غضون أيام أو أسابيع.

وعرضت ألمانيا، شراء وحدات من منظومة باتريوت الأميركية، لتزود بها أوكرانيا التي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لبعض من أعنف الهجمات الروسية في الحرب.

وقال بيستوريوس في واشنطن، إن المحادثات ستستمر على مستوى العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مثل عدد القاذفات والصواريخ التي قد يشملها الاتفاق.



وأضاف أنه بعد التوصل إلى اتفاق، يمكن إرسال أول وحدة من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا في غضون أشهر. وأحجم عن التعليق بشأن ما إذا كانت المحادثات قد تناولت تقديم أسلحة هجومية لكييف.

ولم يتمكن بيستوريوس من استيضاح ما إذا كانت واشنطن لا تزال ملتزمة بنشر صواريخ بعيدة المدى مؤقتاً في ألمانيا اعتباراً من عام 2026، كما تم الاتفاق عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وقال: "أثق كثيراً في أن اتفاق العام الماضي لا يزال سارياً، لكننا لا نزال ننتظر قراراً نهائياً"، مضيفاً أن عملية النشر قيد المراجعة.

وانتقدت روسيا هذه الخطط، واعتبرتها تهديداً خطيراً لأمنها القومي، ورفضت مخاوف حلف الناتو، بشأن إمكانية مهاجمتها أحد أعضائه.

وأكد الكرملين الروسي في تصريحات على لسان المتحدث باسمه، ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن موسكو "تتابع عن كثب جميع التصريحات حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وهو موضوع يتصدر الأجندة"، وقال: "من الصعب جداً تحديد ما يجري مع الأوروبيين الآن... الموضوع، بالطبع، على رأس جدول الأعمال. ونحن نراقب عن كثب جميع مصادر المعلومات الرئيسية".