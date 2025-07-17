يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواح الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من (حلايب- شلاتين- مرسى علم- أبو سمبل) قد تكون رعدية أحياناً يصاحبها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من (1 إلى 1.5) متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من (1 إلى 1.5) متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 40 27

6 أكتوبر 40 27

بنها 39 27

دمنهور 37 26

وادي النطرون 39 28

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 38 28

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 28

طنطا 38 27

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الاسماعيلية 42 24

السويس 41 24

العريش 37 23

رفح 36 22

رأس سدر 39 23

نخل 39 19

كاترين 32 17

الطور 37 25

طابا 37 22

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 31 24

السلوم 34 22

سيوة 39 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 43 26

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 42 24

أبوسمبل 43 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى



مكة 44 33

المدينة 42 31

الرياض 45 30

المنامة 42 34

أبوظبى 44 32

الدوحة 43 33

الكويت 50 35

دمشق 37 21

بيروت 31 26

عمان 33 22

القدس 34 21

غزة 33 25

بغداد 48 33

مسقط 35 29

صنعاء 29 17

الخرطوم 36 26

طرابلس 31 25

تونس 25 25

الجزائر 29 21

الرباط 29 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 36 22

إسطنبول 34 22

إسلام آباد 31 26

نيودلهى 32 27

جاكرتا 33 23

بكين 36 22

كوالالمبور 35 24

طوكيو 30 25

أثينا 35 25

روما 34 21

باريس 28 17

مدريد 40 22

برلين 22 16

لندن 26 18

مونتريال 31 20

موسكو 24 17

نيويورك 31 24

واشنطن 36 24

نواكشوط 30 24

أديس أبابا 21 13