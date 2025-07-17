أردوغان لـ أحمد الشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وتشكل تهديدا للمنطقة بأكملها

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تناول آخر المستجدات في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أكد أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا «غير مقبولة»، وأن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديداً للمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن «تركيا ستواصل دعمها للشعب السوري»، معربًا عن ترحيب تركيا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الدروز في سوريا.

من جانبه، شكر الرئيس السوري الشرع، نظيره التركي خلال الاتصال على دعمه؛ للحفاظ على الوحدة السياسية وسلامة الأراضي والسيادة في سوريا.

وتشهد سوريا تصعيداً غير مسبوق على الصعيدين الميداني والسياسي، مع شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في دمشق والسويداء ودرعا، أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

ورداً على التصعيد، أطلقت واشنطن تحركاً دبلوماسياً واسع النطاق، قاده الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، سعياً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت دخلت فيه تركيا وقطر على خط الوساطة.

وبينما أعلنت الحكومة السورية عن التوصل إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع في السويداء، سارعت شخصيات دينية محلية إلى نفي وجود أي تفاهم، مؤكدين استمرار القتال ضد ما سموه «الانتهاكات والاعتداءات».

وعلى الصعيد الدولي، انهالت الإدانات للعدوان الإسرائيلي من دول عربية وإقليمية، فيما دعت سوريا إلى جلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، محمّلة إسرائيل المسئولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ومتمسكة بحقها في الدفاع عن سيادتها.