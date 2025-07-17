يبدأ المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الجمعة فترة الدعاية الانتخابية لمدة 13 يومًا تنتهي في 30 يوليو الجاري.

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الجمعة القائمة النهائية للمترشحين الذين سيخوضون العملية الانتخابية، بعد انتهاء فترة نظر الطعون المقدمة بشأن القائمة المبدئية، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأنها، فيما ستسمح للمترشحين بالتنازل عن الترشح حتى 20 يوليو الجاري.

ووضعت الهيئة ضوابط للدعاية الانتخابية تمنح كل مترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه، من خلال نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام وغير ذلك من الأنشطة بحرية كاملة وبالطرق المقررة قانوناً.

ووضعت الهيئة حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو 500 ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، و200 ألف جنيه في حالة الإعادة، فيما يبلغ الحد الأقصى لما تنفقه القائمة المخصصة لها 13 مقعدًا، 3.167 مليون جنيه، وفي الإعادة 867 ألف جنيه، بينما القائمة المخصصة لها 27 مقعداً يكون الحد الأقصى 27.167 مليون جنيه، وفي الإعادة 2.467 مليون جنيه.

وتكون الدعاية الانتخابية من أموال المترشح الخاصة، ويجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.

وتشمل الضوابط حظر تلقي أي تبرعات أو دعم نقدي أو عيني للدعاية من أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب، ودول أو جهات أجنبية أو منظمات دولية، وكيانات يساهم في رأسمالها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون أجانب، وأي شخص طبيعي أجنبي.

ويُشترط لقبول أوراق الترشح فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكتب بريد، ولا يجوز الإنفاق خارج هذا الحساب، فيما يحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة فعلياً، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويُوزّع الوقت المتاح بينهم وفقاً للنظام الانتخابي، سواء للفردي أو القوائم.

وتنقسم الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إلى 27 دائرة مخصصة للنظام الفردي، يتنافس فيها 469 مرشحا على 100 مقعد، بالإضافة إلى 4 دوائر بنظام القائمة تقدمت لها قائمة واحدة فقط هي "القائمة الوطنية من أجل مصر" للحصول على 100 مقعد أخرى، إذا تحتاج هذه القائمة الحصول على 5% من أصوات الناخبين في كل دائرة لإعلان فوزها، فيما يخصص القانون 100 مقعد آخر بالتعيين من رئيس الجمهورية.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو الجاري، على أن تُجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس.