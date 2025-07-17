وزيرا خارجية السعودية والتركي يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، يوم الاربعاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "الاعتداءات الإسرائيلية" على الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي بحثا خلال الاتصال "التطورات الأمنية في المنطقة بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية الشقيقة".

من جهتها ذكرت وكالة الأناضول التركية أن وزيري خارجية السعودية وتركيا بحثا الهجمات الإسرائيلية "التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد الجانبان أن الهجمات التي استهدفت سوريا من شأنها أن "تضر بالخطوات المتخذة لإرساء الاستقرار فيها"، وشددا على ضرورة إنهاء هذه "الأعمال العدوانية" على الفور.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تواصلت مع إسرائيل عبر وكالات الاستخبارات، ونقلت لها وجهات نظرها ومقترحاتها بشأن الأزمة الدائرة في محافظة السويداء السورية.

وفي وقت سابق أمس، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مبنى قيادة الأركان ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.

جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات في السويداء الأحد، أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الداخلية.

وعلى إثر الاشتباكات دخلت قوات الأمن والجيش السويداء في إطار عملية أمنية "تهدف إلى وقف الفلتان وفرض هيبة القانون وسلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب السلطات السورية.