تقارير: رونالدو يرغب في مزاملة نجم ليفربول

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تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي في حسم صفقة هجومية جديدة لفريقه.

ويسعى النصر – الذي تعاقد مؤخرا مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الفريق – لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة استعدادا للموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى ان رونالدو يتمنى أن ينجح النصر في حسم صفقة هجومية جديدة بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول.

ويحظى لويس باهتمام أندية عدة ابرزها برشلونة وبايرن ميونيخ، حيث قد يرحل اللاعب عن الليفر هذا الصيف، بينما ربطت تقارير عالمية سابقة النصر بالنجم الكولومبي، كواحد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

يذكر أن دياز لعب الموسم الماضي 50 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 8 أخرى.