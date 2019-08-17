المجلس العسكري السوداني: توقيع اتفاق اليوم تتويج لثورة عظيمة تلاحم فيها السودانيون جميعا

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن توقيع اتفاق اليوم هو تتويج لثورة عظيمة تلاحم فيها السودانيون جميعا، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "كباشي"، أن واجب القوات المسلحة السودانية هو حماية الثورة حتى تحقيق مطالبها، مشيرًا إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي سيكون رئيسًا للمجلس السيادي.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي، غدًا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.