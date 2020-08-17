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الأردن: تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

الاردن - ارشيفية
الاردن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 7:39 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 7:39 م
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 16 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1398 حالة.

قال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين - إن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم نحو 6171 فحصًا للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في المملكة إلى 698931 فحصًا، مشيرًا إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت لتصل عدد حالات الشفاء إلى 1258 حالة.

أضاف أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجه بإنشاء مركز للوبائيات حتى يكون مركزًا إقليميًا وعربيًا، يتم تطويره ليصبح مركزًا بحثيًا في المستقبل.

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