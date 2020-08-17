حبس جزار قتل زوجته وقطعها الى أشلاء بالهرم

أمرت نيابة الهرم، اليوم الاثنين، بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها داخل ديب فريزر في شقتها بالهرم.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واصطحبته لإجراء معاينة تصويرية، وتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة ليشير إلى تقطيع جثتها بساطور.

كان تبين العثور على الجثة مقطعة إلى أشلاء داخل ثلاجة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير الصفة التشريحية للإصابات التي لحقت بها لبيان كيفية حدوث الجريمة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى الشقة السكنية التي شهدت العثور على جثة ربة منزل مقطعة إلى إشلاء بالهرم؛ لمناظرة الجثمان، ومعاينة المنزل الذي شهد الجريمة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين انتقلوا بقرار من النيابة العامة إلى مكان الواقعة؛ لرفع الأدلة وفحصها، فضلًا عن إجراء تحليل لعينات الدماء التي تم رفعها بمحيط الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها الذي يعمل جزار، قد تكون الدافع وراء مقتلها، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج للتحقيق معه حول الواقعة، وبيان مدى علاقته بها من عدمه.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة للشقة وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذي كشفت التحريات الأولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المبحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذي شهد الحادث.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة حفيدتها "أ.ف.س"، صاحبة العشرين عاما، مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجني عليها ويدعي " م. ش" يعمل جزارا، وراء ارتكاب الواقعة، نظرًا لاختفائه، حيث إن الزوجين قبل الحادث قاما بزيارة والدة المجني عليها وتركا طفليهما هناك ومن بعدها اختفيا، وواصلت والدتها وجدتها الاتصال بهما عبر الهاتف للاطمئنان عليها لكن دون جدوى، فقامت الجدة بالتوجه إلى منزل حفيدتها لزيارتها ولكنها لم تجد أحدا بالداخل وشمت رائحة كريهة منبعثة من الثلاجة لتفاجأ بجثة ابنتها مقطعة إلى أشلاء داخل فريزر الثلاجة.

وأضافت التحريات أن الجدة استنجدت بالجيران وقامت بإبلاغ الشرطة، وحضر فريق من رجال المعمل الجنائي لمعاينة شقة المجني عليها وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الهارب، تكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.