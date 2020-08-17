 مفتي القدس يحرّم الصلاة للإماراتيين بالمسجد الأقصى بعد التطبيع مع إسرائيل - بوابة الشروق
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مفتي القدس يحرّم الصلاة للإماراتيين بالمسجد الأقصى بعد التطبيع مع إسرائيل

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 5:26 م

أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم الاثنين أنه يحرم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب فتوى كان أصدرها عام 2012 .

وقال المفتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه كان أصدر فتوى عام 2012 "تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع".

وأضاف :"بما أن هذا الاتفاق (الإماراتي الإسرائيلي) يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة".

وكانت الإمارات قالت في بيان الإعلان عن الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات الأسبوع الماضي أنه "بحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان".


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