قالت الفنانة نيللي كريم، إن فكرة تنفيذ جزء ثاني من مسلسل «بـ100 وش» تحتاج للتفكير جيدًا، تجنيًا للتكرار، معقبة: «سيأخذ وقتًا في الكتابة حتى أنه لن يكون خلال شهر رمضان المقبل، لأن المسلسل نجح، وبالتالي لا يمكن تنفيذ عمل أقل نجاحًا».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، «نرغب أن يستمتع الناس في الجزء الثاني كما استمتعوا في الجزء الأول»، متابعة: «قلنا السنادي نعمل حاجة مختلفة»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى صعوبة تصوير الجزء الأول من المسلسل في ظل أزمة كورونا، مضيفة أنها وفريق العمل كانوا يرغبون في تقديم عمل فني درامي خفيف.

وتابعت: «بـ100 وش قدم كوميديا ناعمة وخفيفة ولذيذة، تظهر طبيعية، مع اعتماده في الكوميديا على الإيفيهات باختلاف الكوميديا الأخرى التي تعتمد على الضحك بصورة مبالغ فيها».

وشارك في بطولة المسلسل الرمضاني «بـ100 وش» مع نيللي كريم، الفنان آسر ياسين، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، وسلوى محمد علي، ومن تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.