 التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفا عسكريا باتجاه السعودية - بوابة الشروق
الإثنين 17 أغسطس 2020 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفا عسكريا باتجاه السعودية

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:51 م

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفًا عسكريًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأتباء السعودية - على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالسلاح والمال تمادت في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك