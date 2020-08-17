التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفا عسكريا باتجاه السعودية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفًا عسكريًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأتباء السعودية - على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالسلاح والمال تمادت في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.