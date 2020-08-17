تشيلي تسجل 61 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الاثنين، تسجيل 1556 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن الوزارة أن إجمالي الإصابات يصل بذلك إلى 387 ألفا 502 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف و513 حالة.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين 1012 شخصا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس بينما كان هناك 480 شخصا مصابا بدون أعراض، في حين لم يتم الإبلاغ عن 64 حالة إصابة.

وقالت الوزارة إن 360 ألفا 385 شخصا تعافوا من المرض.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال هناك 1177 مريضا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 191 شخصا في حالة حرجة.

ووفقا لما ذكرته الوزارة، فقد أجرت تشيلي أمس الأحد فحوصات شملت 25 ألفا و289 شخصا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 2 مليون و 44 ألفا و 880.