جيرالدو يكسر صيام سنة و3 أشهر بهدفه في مرمى أسوان

كسر الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي صيامه التهديفي، والذي استمر لسنة و3 أشهر تقريبا، وذلك بعدما أحرز هدفا في مرمى أسوان، في المواجهة المُقامة على ستاد القاهرة ضمن الأسبوع الـ20 من منافسة الدوري.

وجاء هدف جيرالدو في الدقيقة 9 من زمن المباراة، بعد تلقى تمريرة عرضية من محمد مجدي أفشة، ترجمها الأنجولي بنجاح في مرمى أسوان، ويعد هذا هو الهدف الأول للجناح الإفريقي مع الأهلي.

ويعود آخر هدف سجل جيرالدو لمباراة سموحة يوم 11 مايو من العام الماضي، في مسابقة الدوري، في اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف.

ويعد جيرالدو 5 لاعب إفريقي من الأهلي ينجح في التسجيل في مرمى أسوان، حيث سجل من قبل كل من جونيور أجاي، وسليماني كوليبالي، وأحمد فيليكس، وماليك إيفونا.