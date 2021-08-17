ميقاتي: بعض ما ينشر حول تشكيل الحكومة اللبنانية يفتقد الدقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أن بعض ما ينشر ويقال في وسائل الإعلام حول تشكيل الحكومة يندرج في إطار التحليلات التي تفتقد إلى الدقة أو التسريبات المعروفة الأهداف، على حد وصفه.

جاء ذلك في بيان رسمي عن رئيس الحكومة المكلف اليوم ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى تعثر تشكيل الحكومة.

وشدد ميقاتي على متانة العلاقة التي تربطه برؤساء الحكومات اللبنانية السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مشددا على دعمهم له إلى أقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الأسس الدستورية المعروفة.

وأضاف ميقاتي في بيانه أنه يقدر للإعلام دوره البناء في مواكبة القضايا الوطنية ومنها موضوع تشكيل الحكومة، داعيا وسائل الاعلام التركيز على الإيجابيات المطلوبة لإنجاح تشكيل الحكومة والانطلاق إلى المعالجات المطلوبة.