مصرع طالب بالثانوية العامة تعرض لصعق كهربائي قبل ساعات من إعلان نتيجته بالشرقية

لقي طالب بالثانوية العامة، مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء بقرية بني هلال، التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وذلك قبل 3 ساعات من إعلان نتيجته.



وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتعرض شاب لماس كهرباء أودى بحياته بدائرة مركز شرطة منيا القمح.



بالانتقال والفحص، تبين مصرع المدعو السيد أشرف السيد، 18سنة، طالب بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية العامة، مُقيم بقرية بني هلال التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، والذي فاضت روحه إلى بارئها جراء تعرضه لماس كهرباء.