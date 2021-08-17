تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب اليوم الثلاثاء، تهنئة من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي يهنيء فيها قيادة مصر وشعبها واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية لما حققه أبطالها من نتائج متميزة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأشار البرلمان العربي - في تهنئته - إلى أن هذه الإنجازات تعكس مكانة جمهورية مصر العربية وما وصلت إليه من نهضة وإنجازات رائدة وتقدم في مسيرة الرياضة ودعم الرياضيين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد البرلمان العربي بالإنجازات التي حققتها بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بحصول فريال أشرف لاعبة الكاراتيه على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصول أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصول كلٍ من سيف عيسى وهداية ملاك، لاعبي التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة، وجيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحصول منتخبنا الأول لكرة اليد على المركز الرابع.

وأوضح البرلمان العربي أن الإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 هي مبعث فخر واعتزاز ليس فقط لجمهورية مصر العربية بل لأمتنا العربية لما تحمله من دلالات عميقة ورسائل واضحة على أن الشباب العربي في أمتنا يزخر بالطاقات والكفاءات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتقديم نماذج مثالية للشباب العربي أمام العالم أجمع واعتلاء منصات التتويج على مستوى العالم.