أنهى المؤتمر الطبي العلمي الخاص بأمراض الصدر "Pulmo matrouh" أعماله بمحافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبرئاسة الدكتور محمد حلمي زيدان أستاذ الأمراض الصدرية، وبمشاركة مديرية الصحة بمطروح، وعدد من الأطباء من داخل مطروح وخارجها، وعدد من الشركات الطبية.



وقال الدكتور ياسر همام، نائب رئيس المؤتمر، إن أهم توصيات المؤتمر جاءت تأكيدًا على أهمية العمل المستمر على تطوير القطاع الطبي بمطروح، ورفع كفاءة الأطقم البشرية، مع ربط الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات بنظيراتها في الجامعات من خلال الفيديو كونفرانس، واستقدام مزيد من أحدث الأجهزة الطبية لمستشفيات مطروح.



وأكدت توصيات المؤتمر أهمية إنشاء مركز قلب وصدر مطروح، على غرار مركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لعلاج أمراض القلب والصدر لمرضى مطروح ومن خارجها، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، كالمناظير الرئوية وأجهزة التنفس الصناعي وقياس وظائف التنفس وأبحاث النوم، تحت إشراف طبي من أساتذة الصدر بجامعات مصر المختلفة.



وأشار همام إلى الحاجة لاستحداث وحدة لعلاج أمراض الدم بالمستشفى العام؛ ليصبح نواة لعلاج أبناء مطروح وخاصة واحة سيوة، وكذلك تسليط الضوء على مركز العزيمة لعلاج الإدمان، والمنشأ تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والتوعية بإمكانيات المركز لاستفادة أبناء مطروح بدلًا من السفر خارج المحافظة للعلاج، والعمل على جذب واستقرار الأطباء لمطروح مع زيادة المقابل المادي لهم، وتوفير مجمع سكني لإقامة أطباء مطروح؛ لضمان الاستقرار وعدم السفر، وأهمية دعم السياحة العلاجية من خلال تنشيط الفنادق والقرى السياحية صيفاً بمطروح وشتاءً بواحة سيوة.



وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية والطبية، والخروج بتوصيات تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجانب نشر التوعية، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، وأهمية مشاركة الجميع في جهود مواجهتها، مع الدفع بقافلة طبية مجانية لجميع التخصصات من خلال الأطباء المشاركين بالمؤتمر لتقديم خدمات طبية وعلاجية وأدوية مجانية؛ لخدمة أهالي مطروح مع الإعلان عنها.