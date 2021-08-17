تسارع وتيرة إجلاء المناطق المجتمعية في غرب أثينا بعد اقتراب النيران المشتعلة منها

تسارعت وتيرة إجلاء المناطق المجتمعية الواقعة في غرب أثينا، اليوم الثلاثاء، بينما خرجت فرق من قوات الإطفاء اليونانية والدولية لمحاولة السيطرة على الحريق المشتعل هناك.



ويتسبب الحريق – وهو أحد الحرائق العديدة التي شهدتها اليونان في الأسابيع الأخيرة - في إطلاق كمية كبيرة من الأدخنة التي يمكن رؤيتها من خلال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية.



وظل الحريق الذي اندلع أمس الاثنين في منطقة فيليا الواقعة غرب أثينا، مستمرا حتى اليوم الثلاثاء، على الرغم من الجهود التي بذلها المئات من رجال الإطفاء في الليلة الماضية من أجل إخماده، بحسب ما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم.



وذكرت الصحيفة أنه قد تم إخلاء خمس مناطق مجتمعية أخرى بسبب اقتراب النيران، التي انتشرت على مساحة كبيرة من المناطق السكنية، مما تسبب في احتراق غابات الصنوبر البكر الكثيفة والتي يتعذر الوصول إليها على جبل "باتيرا".



وأفادت فرق الإطفاء بأن هناك نحو 330 فردا و115 سيارة في موقع الحريق، للعمل ضمن جهود الاطفاء. وجرى في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، استئناف جهود مكافحة الحرائق جوا، من خلال الاستعانة بمجموعة تضم ست مروحيات وخمس طائرات.



وقام رجال الإطفاء اليونانيون بتسجيل 44 حريقا جديدا اندلعت في الغابات، منذ وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.



وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الجيش اليوناني في جهود الاطفاء من خلال إرسال خمس مجموعات من وحدات المشاة. كما قام الكثير من رجال الإطفاء المتطوعين بتقديم المساعدة، بالاستعانة بمعدات بناء خاصة بالجيش اليوناني، إلى جانب استخدام صهاريج المياه في المنطقة.



وقد تم احتواء الحريق الذي اشتعل في جنوب شرق أثينا، بالقرب من بلدتي لافريو وكيراتيا، إلى حد كبير، بينما تسبب الحريق الذي اندلع في ماركاتي في تدمير المنازل بالمنطقة.