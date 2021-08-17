 عودة المذيعات إلى شاشة قناة إخبارية كبرى في أفغانستان بعد يوم من الغياب - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

عودة المذيعات إلى شاشة قناة إخبارية كبرى في أفغانستان بعد يوم من الغياب

بي بي سي:
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:10 ص

عادت المذيعات إلى تقديم نشرات الأخبار على شاشة "تولو نيوز"، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في أفغانستان، بعد يوم من الغياب.

إلا أن الحضور النسائي ظل غائبا بشكل ملحوظ عن جميع القنوات الإخبارية الأفغانية الأخرى منذ استيلاء طالبان على العاصمة كابل يوم الأحد.

ونشر مدير "تولو نيوز"، ميراقة بوبال، تغريدة تظهر فيها صورة مذيعة تجري مقابلة مع أحد أعضاء فريق طالبان الإعلامي في بث حي من داخل الاستوديو.

كما نشر تغريدة أخرى تتضمن صورة تظهر فيها امرأة ترتدي الحجاب وتحضر اجتماعا صباحيا في غرفة التحرير.

أما بخصوص المحطة التلفزيونية الوطنية الأفغانية، فقد ظهر في صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يقدم نشرة الأخبار وخلفه علم طالبان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك