عودة المذيعات إلى شاشة قناة إخبارية كبرى في أفغانستان بعد يوم من الغياب

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عادت المذيعات إلى تقديم نشرات الأخبار على شاشة "تولو نيوز"، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في أفغانستان، بعد يوم من الغياب.

إلا أن الحضور النسائي ظل غائبا بشكل ملحوظ عن جميع القنوات الإخبارية الأفغانية الأخرى منذ استيلاء طالبان على العاصمة كابل يوم الأحد.

ونشر مدير "تولو نيوز"، ميراقة بوبال، تغريدة تظهر فيها صورة مذيعة تجري مقابلة مع أحد أعضاء فريق طالبان الإعلامي في بث حي من داخل الاستوديو.

كما نشر تغريدة أخرى تتضمن صورة تظهر فيها امرأة ترتدي الحجاب وتحضر اجتماعا صباحيا في غرفة التحرير.

أما بخصوص المحطة التلفزيونية الوطنية الأفغانية، فقد ظهر في صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يقدم نشرة الأخبار وخلفه علم طالبان.