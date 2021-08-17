مقتل 4 عسكريين عراقيين وإصابة 4 آخرين بهجومين لداعش في ديالى

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتلى ومصابين في هجومين منفصلين لتنظيم داعش في محافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد.



ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية اليوم عن المصدر قوله إن عناصر داعش هاجمت بأسلحة قناصة نقطة أمنية للجيش الفوج الثالث – السرية الأولى في قرية "العالي" شمالي قضاء المقدادية، 40 كم شمال شرق بعقوبة.



وأكد المصدر أن الهجوم خلف ثلاثة قتلى من الجيش ومصابا بحالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم انتهى بوصول تعزيزات عسكرية أجبرت المهاجمين على الفرار.



وقتل عنصر من الحشد الشعبي- الفوج الرابع لواء نداء ديالى- وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في محيط بيرة حمرين، 55 كم شمال شرق بعقوبة.



وأضاف المصدر أن قوة من الحشد الشعبي- لواء نداء ديالى- هرعت إلى موقع الحادث ونقلت القتيل والمصابين إلى المستشفى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن عناصر لداعش.



وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق اليوم، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى.



وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان صحفي: "العملية انطلقت باسم عاشوراء الكرامة، وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات".



وأضاف: "العملية مستمرة، وبإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الأهداف المرسومة".



وتشهد محافظات العراق عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي بهدف ضبط الأمن والحد من تحركات التنظيم ضد القوات الأمنية والتجمعات المدنية.