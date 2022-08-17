هشام عباس يشعل مهرجان القلعة بأغنية «قول عليا مجنون»

افتتح الفنان هشام عباس، أولى أيام مهرجان القلعة في دورته الـ30، منذ قليل، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

وقدم عباس باقة متنوعة من أغانيه الخاصة خلال الحفل منها؛ «عامل ضجة»، «ثول عليا مجنون»، وأغنية «فاكر ايام لمتنا» التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق وتعالت الصيحات، معربا عن سعادته بلقاء الجمهور في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الثلاثون.

وأطلق الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفي وزيري والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، بمسرح المحكى الذى قامت الأوبرا بتزويده بـ4 آلاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور.

وكانت دار الأوبرا، قررت تأجيل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وذلك لمدة ثلاثة أيام تنفيذا للحداد العام على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وكان من المقرر انطلاقه يوم الأحد الماضي.