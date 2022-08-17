اجتماع بين كوريا الجنوبية وأمريكا في واشنطن الشهر المقبل

تجري كوريا الجنوبية وأمريكا، اجتماعا رفيع المستوى حول الردع الموسع ضد كوريا الشمالية، في واشنطن، الشهر المقبل.

ويشارك في الاجتماع، الذي يطلق عليه اسم "المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة" نائبا وزيري الشؤون الخارجية والدفاع للحليفين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأكدت وزارة الدفاع في سول اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية وأمريكا أكدتا مجددا هدفهما المشترك لإخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية وتعهدتا بالبقاء على وضع استعداد للدفاع عن جمهورية كوريا، خلال الحوار الدفاعي المتكامل الـ21 الكوري الأمريكي، الذي عقد في سول، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع الدفاعي، الذي حضره كبار مسؤولي الدفاع والشؤون الخارجية، اتفق الجانبان على إعادة عقد اجتماع المجموعة الشهر المقبل، على النحو المتفق عليه، خلال القمة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، التي عقدت في مايو الماضي.

واتفقت كوريا الجنوبية وأمريكا على تشكيل مجموعة عمل لمجابهة الصواريخ، بهدف تعزيز القدرات والوضع ضد التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على توسيع مدى وحجم تدريباتهما العسكرية المشتركة حول شبه الجزيرة الكورية.