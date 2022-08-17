صحيفة سعودية: استجابة المملكة للأزمات والكوارث تجسيد عملي لقيمها الإنسانية

سلطت صحيفة "البلاد" السعودية، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، الضوء على استجابة المملكة للأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات في تجسيد عملي لقيمها الإنسانية، حيث تواصل جهودها من خلال "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" ليس فقط في المساعدات الإنسانية والإغاثية، إنما أيضا بمبادرات ومشاريع تنموية في قطاعات الزراعة والصحة والمياه والكهرباء والبيئة وغيرها من أسباب فرص الحياة الأفضل لكثير من الشعوب التي تواجه تحديات وأزمات.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان (قيم إنسانية)" إن الواقع يتحدث عن المواقف الإنسانية للمملكة في برامج المركز وفي دعمه لجهود المنظمات الأممية، وتكامل دوره في ترجمة قوة منظومة العمل الإنساني المؤسسي، لذا حققت مكانة عالمية متقدمة بالعمل الإنساني والبذل الإغاثي، وفي هذا الإطار يتواصل تقديم المساعدات الطبية والإيوائية العاجلة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.