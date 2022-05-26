 محافظ الفيوم يكرم الأولى جمهوريا بالثانوية العامة وصاحبة المركز الأول على المحافظة بالأزهرية للمكفوفين - بوابة الشروق
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محافظ الفيوم يكرم الأولى جمهوريا بالثانوية العامة وصاحبة المركز الأول على المحافظة بالأزهرية للمكفوفين

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى فرغلي
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 6:55 م

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الطالبة زينب أكرم حسن حميدة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "القسم الأدبي"، والطالبة ميادة خالد محمد محمود الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادة الثانوية الأزهرية "مكفوفين"، بمنحهما شهادتي تقدير وميداليتين تذكاريتين.

وأعرب الأنصاري عن خالص تهانيه القلبية للطالبتين لتفوقهما في التحصيل الدراسى والمعرفي، وإتمام الشهادة الثانوية بتفوق، مثمناً جهود أسرتيهما ودعمهما المتواصل حتى حققا هذا النجاح المتميز.

وطلب من الطالبتين بالاستمرار في التفوق العلمي والتحصيل الدراسي والمثابرة والإصرار في تحصيل العلم والمعرفة، وبذل المزيد من الاجتهاد وسعة الاطلاع لمواصلة مشوار التفوق والتميز والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل مصر الجديدة.

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