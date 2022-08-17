أمين عام مجلس الوزراء العراقي يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع فيله فاريولا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رئيس بعثة الاتحاد الأوربي، اهتمام الحكومة العراقية بدعم العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، مشيدا بدور الاتحاد الداعم للعراق في المجالات الإنسانية والاقتصادية.



ودعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، الاتحاد الأوربي لأخذ دور إيجابي بشأن رفع الحظر على الخطوط الجوية العراقية، ولاسيما بعد اتخاذها الخطوات الإدارية والفنية المتقدمة بهذا الشأن".



من جهته، أثنى سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، على الدور الإيجابي الذي اتخذته الحكومة العراقية إقليمياً، مؤكداً دعم الاتحاد الأوربي لسيادة واستقرار العراق.



وأكد سعيه لحسم الملف المتعلق بالخطوط الجوية العراقية مع الجهات ذات العلاقة، من أجل عودة طائرات الخطوط الجوية العراقية إلى العمل ضمن الخط الأوروبي.