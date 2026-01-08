سوريا تعلن بدء استلام 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا عبر الأردن

أعلنت وزارة الطاقة السورية، الخميس، "بدء استلام الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار اتفاقية شراء عبر المملكة الأردنية بكمية تبلغ 4 ملايين متر مكعب يوميا".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزارة تأكيدها أن "هذه الخطوة ستسهم في تحسّن ملحوظ في واقع التغذية الكهربائية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لمحطات التوليد".

وأوضحت أن "الاتفاقية تأتي ضمن عقد شراء غاز بكلفة سنوية تقدر بحوالي 800 مليون دولار، في إطار توجه حكومي لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين الخدمة المقدّمة للمواطنين".

ولفتت وزارة الطاقة، إلى أن هذا الإجراء "يأتي في سياق خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق تحسن ملموس في واقع الكهرباء".

من جهته، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس": "بعد الاتفاق مع الأشقاء في الأردن لشراء 4 ملايين متر مكعب من الغاز، ولأول مرة منذ أكثر من ست سنوات، تجاوزت استطاعة التوليد (الكهرباء) حاجز 3 آلاف ميجاواط".

واعتبر البشير، أن "هذه الخطوة ستعزز استقرار المنظومة الكهربائية في سوريا وستحسن جودة الخدمة مما ينعكس على زيادة عدد ساعات التشغيل".

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة الوطني لتفادي أي خلل قد يهدد الاستقرار.