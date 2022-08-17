 وكيل زراعة الفيوم يفتتح اجتماع اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظة - بوابة الشروق
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وكيل زراعة الفيوم يفتتح اجتماع اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظة

أراضى تروى بمياه الصرف الصحى
أراضى تروى بمياه الصرف الصحى
مصطفى فرغلي
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 8:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 8:12 م

افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماع اتحاد المجالس الزراعية بالفيوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع السنوى لاتحاد المجالس الزراعية، خطة الاتحاد للارتفاع بمعدل الإنتاج الزراعى بالمحافظة، وتوفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي الزراعية عالية الجودة والمبيدات الآمنة للمزارعين.

كما تم بحث أهم المشكلات التي تقابل المزارعين للعمل على حلها، ومناقشة موضوعات ترخيص المجالس الزراعية في توفير المبيدات الخاصة بالمحاصيل الزراعية، وتطوير وحدة الصناعات الغذائية التابعة للاتحاد، بالإضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية.

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