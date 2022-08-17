حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار تصدي جميع أجهزة المحافظة بكل حزم وقوة لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء بمدينة المحلة الكبرى، حيث قامت الوحدة المحلية بالبنوان بإزالة سور من البلوك على مساحة 16 سهمًا.

كما أزالت الوحدة المحلية بالهياتم سمل خرساني وأعمدة على مساحة 16 سهمًا، وآخر على مساحة 14 سهمًا، في حين أزالت الوحدة المحلية ببلقينا سمل خرساني على مساحة 11 سهمًا، وسملين على مساحة 20 سهمًا.

وفي سياق متصل أزال مركز ومدينة المحلة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة 21 حالة إصلاح زراعي بمساحة 2393 مترًا، وتم إزالة حالة واحدة أوقاف على مساحة 131 مترًا.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية، أو مخالفة اشتراطات البناء الجديدة.