اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 437ر1 تريليون ين الشهر الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال الشهر الماضي إلى حوالي 437ر1 تريليون ين (71ر10 مليار دولار)، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز قدره 405ر1 تريليون ين، مقابل عجز قدره 398ر1 تريليون ين خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 19% سنويا إلى 752ر8 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 2ر18%، بعد زيادتها بسنبة 3ر19% خلال يونيو الماضي.

وزادت الواردات بنسبة 2ر47%، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 7ر45% بعد زيادتها بنسبة 1ر46% في الشهر الماضي.