إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البدرشين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على طرفي مشاجرة نتيجة خلافات سابقة، والتي تسببت في إصابة 4 أشخاص بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ناحية دهشور بدائرة مركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، نتيجة خلافات سابقة، نقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.