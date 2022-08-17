المصري مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب معين الشعباني

أكد أنيس بن ميم محامي المدرب التونسي معين الشعباني، حصول الأخير على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقيته في الحصول على مبلغ 275 ألف دولار من نادي المصري البورسعيدي.

وقال بن ميم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": «إجمالي المستحقات التي حددها الاتحاد الدولي لصالح معين الشعباني على نادي المصري وصلت إلى 275 ألف دولار،تلك المستحقات عبارة عن أموال متأخرة وغرامات على النادي المصري».

وأضاف: «الشعباني حاول التواصل أكثر من مرة مع إدارة المصري لحل الأزمة بشكل ودي، ولكن كان هناك تباعد في وجهات النظر».

وأوضح: «عقد معين الشعباني مع المصري كان ساريًا في وقت اتجه مسؤولي النادي للتعاقد مع حسام حسن، وتم إلغاء البرنامج التدريبي الخاص بمعين الشعباني الذي وضعه مع الفريق، وهذا ما أبلغنا به فيفا».

وأتم: «الحكم صدر من فيفا، وإذا لم يدفع نادي المصري المبلغ المستحق للشعباني خلال 45 يومًا سيتم إيقاف القيد لمدة 3 فترات، وهذا أمر لا نتمناه».