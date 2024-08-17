محافظ الجيزة ينعى إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي

نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السيدة نجاح إسماعيل أحمد إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي، والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل المستشفى.

ويتقدم محافظ الجيزة، بخالص العزاء لأهل المتوفاه داعياً المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشئون الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمه للأسرة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمه.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الصحة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والجهات الأمنية، بسرعة التوجه لموقع الحادث وإجراء تحقيق عاجل في الواقعة؛ للوقوف على أوجه القصور، وتكليف شركة الصيانة المتعاقد معها بالمستشفى بالتأكد من سلامة المصاعد الخاصة بالمستشفى قبل عودتها للعمل لضمان سلامة النزلاء والمترددين عليها.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديري الإدارات الصحية بالمرور الدوري على المستشفيات، والوقوف على انتظام أعمال الصيانة الدورية للمرافق بها وسرعة إصلاح أي أعطال؛ حفاظا على السلامة العامة.