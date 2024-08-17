مسئولون أمريكيون: بايدن يهدف للتوصل إلى اتفاق وقف النار في غزة بنهاية الأسبوع

قال مسئولون أمريكيون، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين بنهاية الأسبوع الجاري.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، عن المسئولين قولهم، إن بايدن ومساعديه يشعرون بقرب التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، وإنهاء 10 أشهر من الحرب، أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وقدمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا لإسرائيل وحماس، في ختام القمة التي استمرت ليومين في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق.

وقال مسئول أمريكي إن «الاقتراح يسد تقريبا كل الفجوات المتبقية، التي كانت قيد المناقشة خلال الأسابيع الستة الماضية».

ويحاول المقترح الجديد معالجة الخلاف حول قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل رهينة».

وذكر مسئول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت على تقليص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تستطيع الاعتراض على إطلاق سراحهم، مقابل زيادة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كل أسبوع خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي ستستمر ستة أسابيع.

وأفاد مسئول أمريكي بأن «اتفاق التبادل ووقف النار في غزة أصبح جاهزا للتنفيذ».

واعترف المسئول الأمريكي بأن الاتفاق ليس مثاليا، لكنه قال إنه «أفضل اتفاق ممكن في الوقت الحالي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وتخفيف معاناة سكان غزة، وتقليل خطر اندلاع حرب إقليمية».

وذكر مسئولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس»، أن «هناك تقدما كبيرا تحقق خلال المفاوضات في الدوحة بشأن جميع القضايا المتبقية».

لكن مسئولا إسرائيليا كبيرا قال إن «معظم هذا التقدم تم بين إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء المصريين والقطريين، ومن غير الواضح ما إذا كانت حماس موافقة».