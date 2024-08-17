البرهان يؤكد قدرة القوات المسلحة السودانية على دحر التمرد والقضاء عليه

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الوفد الإعلامي السوداني المصري على تطورات الأوضاع في السودان، على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة ومؤسساتها، مؤكداً قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد والقضاء عليه.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الوفد الإعلامي السوداني المصري، بحضور وكيلة الإعلام سمية الهادي.

وقال في تصريحاته: «إن من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم»، مشيرًا إلى أن «الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في حق الشعب السوداني غير مسبوقة في كل الحروب في العالم».

ولفت إلى أن «موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء»، قائلًا إن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية.

وأعرب عن شكره لمصر قيادة وشعبًا على وقوفها بجانب السودان، واستضافتها للسودانيين الذين لجأوا إليها، متوجهًا بالشكر إلى الإعلام المصري على مهنيته في تناوله للوضع في السودان، وتغطيته للأحداث بكل تجرد وشفافية.

وذكر الهندي عزالدين، رئيس الوفد، في تصريح صحفي، أن الوفد هو وفد إعلامي سوداني مصري مشترك، موضحًا أن رئيس المجلس السيادي قدم تنويراً حول الأوضاع السياسية والأمنية.

ولفت إلى أن «الوفد اطمأن، من خلال تصريحات البرهان، أن القوات المسلحة ثابتة وراسخة وهي تمضي لحسم معركة الكرامة قريبا، وانفتاح حكومة السودان على أي مبادرات تلتزم بسيادة السودان وسلامة أراضيه وتنفيذ مقررات اتفاق جدة الموقع في ١١ مايو ٢٠٢٣م».