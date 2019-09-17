الرئيس الفنزويلي مادورو يوقع اتفاقات مع فصائل المعارضة لا تشمل جوايدو

وقع الرئيس الفنزويلي المحاط بالمشكلات نيكولاس مادورو، سلسلة من الاتفاقات مع فصائل المعارضة، بعد يوم من إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي لم يكن ضمن هذه الفصائل - عن انهيار المفاوضات.

وقال مادورو في منشور على فيسبوك شارك فيه وثيقة من خمس صفحات وقعها أمس الاثنين مسؤولون فنزويليون وممثلون عن أحزاب معارضة صغيرة : "أرحب بتوقيع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على طاولة الحوار مع المعارضة".

ولم يشمل الموقعون جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول بما فيها الولايات المتحدة كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وبعد أكثر من خمسة أسابيع من انسحاب حكومة مادورو من المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل لأزمة فنزويلا، قال جوايدو أمس الأول الأحد إن المحادثات قد انهارت.

وبدأت الحكومة والمعارضة، التي تسعى لاستقالة مادورو، المحادثات في تموز/ يوليو الماضي. وهذه المفاوضات جاءت بعد جولة سابقة من المحادثات في أوسلو في أيار/مايو.

وسحب مادورو وفدا حكوميا من المحادثات في أغسطس الماضي بعد أن اتهم المعارضة بدعم العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا.

يذكر أن مادورو فاز بولاية ثانية في الانتخابات التي قاطعتها معظم أحزاب المعارضة العام الماضي. وأشرف على برنامج لمواجهة الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية التي أدت إلى فرار الملايين من الفنزويليين إلى الخارج.