الغندور: الباب مفتوح أمام الاستعانة بحكم لاتيني لقمة السوبر

لم يغلق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكم لاتيني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وصرح الغندور عبر قناة صدى البلد "كل الدوريات الأوروبية تلعب السبت والأحد، وبالتالي معظم الحكام لديهم ارتباطات، مما يصعب المهمة، ولكن نعمل على هذا الملف، ونتمنى أن نوفق في اختيار طاقم تحكيمي أوروبي للقاء السوبر".

وأضاف "استقدام حكام أجانب ليس سهلا، إذا كانت مباراة السوبر أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، لكان الأمر سهلا".

وأشار الحكم الدولي السابق "الباب مفتوح أمام إمكانية الاستعانة بحكم لاتيني، لا نترك شيئا للصدفة، لكن تبقى الأفضلية للأوروبي مراعاة للمسافة، ولن يتم الاستعانة بالحكم الإضافي الخامس، سيتكون الطاقم من 4 أفراد، حكم الساحة والمساعدان والحكم الرابع".

ونوه "من الممكن إرسال التعديلات الجديدة للأندية فالأمور ليست معقدة، كما تم إرسال محاضرين لبعض الأندية لشرح هذه التعديلات للاعبين والإداريين".

وشدد جمال الغندور "تم الاتفاق بين اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنة الحكام، أن الدوري المصري سيديره الحكام المصريون باستثناء مباريات الأهلي والزمالك".

وأتم تصريحاته "هذه رغبة لجنة الحكام، ورغبتي على المستوى الشخصي، والتقت مع اتحاد الكرة الذي يؤمن أيضا بحق الحكام المصريين، مراعاة لظروف كرة القدم المصرية، لها اسم وباع كبير".