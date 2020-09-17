 الأوقاف: افتتاح 146 مسجدا من تنفيذ الوزارة أحدها بتنزانيا بعد تطويره - بوابة الشروق
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الأوقاف: افتتاح 146 مسجدا من تنفيذ الوزارة أحدها بتنزانيا بعد تطويره

وزارة الاوقاف - ارشيفية
وزارة الاوقاف - ارشيفية
أحمد كساب
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 11:18 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 11:18 م
قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله، تفتتح الوزارة ٧٢ مسجدا كلها من تنفيذ الوزارة، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، ومنها (٧١)مسجدا بجمهورية مصر العربية يتم افتتاحها غدا الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسجد الأحياء بمدينة الغردقة غدا، رفقة محافظ البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه يجري أيضا الإعداد لافتتاح 74 مسجدا آخرين الجمعة القادمة، بإذن الله تعالى بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة ، منها (١٣) مسجدا بمحافظة البحيرة.

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