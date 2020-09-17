وصول أول رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا إلى شرم الشيخ بعد جائحة كورونا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات الطيران الشارتر القادمة من أرمينيا بعد جائحة فيروس كورونا العالمية.

وكان في استقبال السائحين، اللواء عبد الفتاح حلمي، المتحدث الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، ووفد من مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

وقام وفد مكتب هيئة تنشيط السياحة، بتوزيع الهدايا، وكتيبات إرشادية بجميع اللغات، لتوضيح جميع المعالم السياحية التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ، وجميع المدن السياحية بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الفتاح حلمي، المتحدث الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، منذ وصول الطائرة لمطار شرم الشيخ، مع التأكد من تواجد شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا (بنتيجة سلبية) مع كل سائح، قبل ٧٢ساعة من الموعد المحدد لوصول الرحلة.