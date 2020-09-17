«أهمية الثقافة في تنوير العقول» بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة أونلاين بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقامت مكتبة الطفل بسفاجا محاضرة بعنوان "أهمية الثقافة فى تنوير العقول" ألقاها مصطفى الشريف موجه لغة عربية بإدارة سفاجا التعليمية موضحا تعريف الثقافة، التى تتعدد معانيها فى اللغة العربية، منها الذكاء، الفطنة، سرعة التعلم، التهذيب، العلم، المعارف والفنون، متطرقاً الى خصائص الثقافة الانسانية والاجتماعية .

استكمل قصر ثقافة رأس غارب حلقات "جولة في ثقافات الشعوب" والتى تقدمها الباحثة سمر نور حيث دارت الحلقة الثانية عن الثقافة الكورية، وخاصة عن فترة احتلال الجيوش اليابانية لكوريا عام 1910، واضطر الكوريون للنزوح تحت نيران الإحتلال، حتى استسلام اليابان في عام 1945م وانتهاء الحرب العالمية الثانية وإعلان قيام الحكومة الكورية مابين 1945 – 1948 حيث تحررت كوريا من نيران الإستعمار الياباني في 15 أغسطس 1945م, ولكنها واجهت التقسيم على جانبي الخط 38، بعد ذلك بفترة غير طويلة وضعت الدولتان الشمالية والجنوبية تحت الوصاية الأميركية والسوفيتية عام 1948 تحت إشراف الأمم المتحدة، وانتخبت كوريا الجنوبية د.راهي سينغ مان رئيساً للبلاد، وفي 15 أغسطس من نفس العام أعلن عن قيام حكومة كوريا الجنوبية، أما في الشمال فقد اتبعت الحكومة السياسة الإشتراكية بقيادة كيم لي سونغ في فبراير 1946، وفي 9 سبتمبر عام 1948، أعلن قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

نفذ قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الفرق بين اصدارات الأوفيس المختلفة" ألقتها مدربة بنادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، وتحدثت عن تعريف عام لشركة ميكروسفت أوفيس بانها شركة برمجيات تساعد علي تحديث وتسهيل التعامل مع البرامج مثل "الافيس، وورد، اكسل، بوربوينت" لتسهيل عملية الكتابة وقواعد البيانات، كما ذكرت اخر تحديث لمجموعة الأوفيس ٢٠١٩ والهدف منه توفير الوقت والمجهود وقدرات التخزين، كما بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير أمسية شعرية أونلاين للشاعرأشرف البنا وألقى قصيدة بعنوان "أصل التاريخ".

أقيمت بقصر ثقافة حلايب ورشة تدوير مخلفات لعمل كأس من زجاجات المياه الغازية مع المدربة عزيزة عبدالرزاق، باستخدام خامات زجاجات المياه الغازية، مقص، كتر، مسدس شمع قشر بيض أبيض وأحمر، واكسسوارات.

ناقش أحمد رضوان ضمن أنشطة بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "كيفية الحفاظ على النيل من التلوث" مؤكداً على أن نهر النيل هو الحياة بالنسبة لمصر، موضحا أن بدونه ينتشر الجفاف والعطش الشديد، مما يدخل مصر فى فقر مائى شديد، وما يترتب عليه من سوء الأحوال الاقتصادية والزراعية والتنمية، لذا يجب الحفاظ عليه من التلوث واستخدام الأدوات والالات الزراعية التى تعمل على توفير المياه المستهلكة فى عملية الرى .