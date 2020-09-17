الكويت: شفاء 724 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 87 ألفا و911 شخصا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 724 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 87 ألفا و911 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي اليوم الخميس- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ724 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 968 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 87 ألفا و178 حالة.