الصحة الكردستانية: تسجيل 680 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" اليوم الخميس - أن الإصابات تشمل 206 إصابات في أربيل، و114 إصابة في السليمانية، و25 إصابة في كرميان، و305 إصابات في دهوك و30 إصابة في حلبجة.

وأضافت أنه تم تسجيل 270 حالة شفاء، حيث أن حالات الوفاة الجديدة تشمل 6 حالات في أربيل، و7 حالات في السليمانية، وحالتين في كرميان، وحالتين في رابرين و12 حالة في دهوك، موضحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره في إقليم كردستان 39 ألفًا و341 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد شملت 15 ألفًا و54 حالة في أربيل، و14 ألفًا و305 حالات في السليمانية، 8 آلاف و649 في دهوك، و1333 حالة في حلبجة.