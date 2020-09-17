زيادة الطلب على أبراج اتصالات تاور بيرساما في إندونيسيا بسبب كورونا

أدى الوباء إلى زيادة الطلب على أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لشركة تاور بيرساما للبنية التحتية في إندونيسيا، حيث يقضي الإندونيسيون وقتا أطول في المنزل بدلا من مراكز المدن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تاور بيرساما تتوقع أن تتجاوز هدفها المتمثل في تثبيت 3500 وحدة للإيجار هذا العام، حيث سجلت بالفعل حجز أكثر من 2500 وحدة في النصف الأول، حسبما قال المدير المالي حلمي يوسمان سانتوسو في مقابلة.

ويعد هذا مقياسا لعدد وحدات الإرسال المثبتة في أبراج الشركة.

وقال سانتوسو إنه يتعين على مشغلي شبكات الهاتف المحمول الإندونيسيين اللحاق بالركب لأنهم لم يستثمروا بقدر ما ينبغي خارج مناطق الأعمال والمناطق التجارية، مقارنة بأقرانهم الإقليميين.

وأوضح أن هذا يعني أنهم سوف يلجأون الآن إلى مشغلي الأبراج مثل تاور بيرساما لتركيب أجهزة إرسال لدعم ملايين الأشخاص الذين يعملون ويدرسون من المنزل.

وقال: "لقد حول الوباء حركة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المناطق السكنية عوضا عن المناطق التجارية، لذلك فإننا نتلقى طلبا كبيرا لتغطية المناطق التي كانت حركة الاتصالات فيها منخفضة في الماضي.

ومن المقرر أن يساعد هذا الطلب الشركة عندما تعيد تمويل سنداتها التي تبلغ قيمتها 47ر1 تريليون روبية (99 مليون دولار) المستحقة في 2021، بعد أن جمعت 2ر2 تريليون روبية من سوق الديون حتى الآن هذا العام. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 4ر0% اليوم الخميس، ما يقلص مكاسبها منذ بداية العام وحتى الآن إلى 2ر1%.