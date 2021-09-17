بوتين: الغرب ترك ترسانة كاملة من الأسلحة الحديثة في أفغانستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الجمعة/ إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة ترك ترسانة كاملة من الأسلحة الحديثة في أفغانستان.

وأكد بوتين في اجتماع مشترك لزعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أهمية الاتفاق على موقف موحد بشأن مسألة الاعتراف بالسلطات الحالية في أفغانستان.

وأضاف الرئيس الروسي: "أن طالبان ترى أنه من المهم إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، ومن الصعب عليها القيام بذلك، وروسيا تؤيد عقد مؤتمر للمانحين في إطار الأمم المتحدة"، مشيرا إلى الحاجة للعمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.

وتابع: "لا يمكن وصف الحكومة الانتقالية في أفغانستان بأنها تمثل الجميع، ولكن هناك حاجة للعمل معها، ونحن بحاجة لبناء حوار مع أفغانستان في صيغة "الترويكا الموسعة" والعمل جار بالفعل على هذا".