واشنطن تفرض عقوبات على أنصار القاعدة في تركيا

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فرضت الحكومة الأمريكية يوم الخميس، عقوبات على خمسة من الداعمين الماليين لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي ينشط في تركيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن العقوبات تطال خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة "قدموا مساعدات مالية ولوجستية للجماعة الإرهابية".

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أنه تم تصنيف مجدي سليم ومحمد نصر الدين الغزلاني وهما مصريان المولد والأتراك نورالدين مصلحان وسيبريل جوزيل وسونر جورليين " لمساعدتهم أو رعايتهم أو تقديمهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا أو خدمات أو دعما " للجماعة الإرهابية.

وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "إن هذه العقوبات المحددة الأهداف تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الثابت بقطع الدعم المالي عن تنظيم القاعدة".

وأضاف جاكي:" سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي التابعة للقاعدة".

وتعني العقوبات أن أي ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة سيجري تجميدها ولن يسمح للمواطنين الامريكيين بالتعامل معهم بعد الآن.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تجعل العقوبات الأمريكية الأنشطة الدولية الأخرى لهم أكثر صعوبة لأن العديد من البنوك تخشى الملاحقة القضائية إذا ما جرى انتهاك العقوبات.