الرئيس الطاجيكي يقترح تشكيل حزام أمني حول أفغانستان لمنع أي توسع للإرهابيين

اقترح الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون، تشكيل حزام أمني يمكن الاعتماد عليه حول أفغانستان لمنع التوسع المحتمل للجماعات الإرهابية.

وقال رحمون، خلال القمة المشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة: "أحث جميع الشركاء على تشكيل حزام أمني يمكن الاعتماد عليه حول أفغانستان على طريق التوسع المحتمل للجماعات الإرهابية في منطقتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف أن الاستيلاء على السلطة بالقوة في أفغانستان لا يمكن أن يضمن إحلال السلام والاستقرار، الذي تتوقعه بعض الدول، في هذا البلد".

وتابع الرئيس الطاجيكي: "لقد واجهت أفغانستان مزيدا من التصعيد في النزاع المسلح الداخلي والمواجهة بين مختلف الجماعات والقوى العرقية، ما قد يؤدي حتما إلى مواجهة طويلة الأمد".

وكانت انطلقت أمس الخميس، أعمال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه لبحث التحديات والتهديدات الأمنية، التي تواجه منطقة آسيا الوسطى بعد عودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان.