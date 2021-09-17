كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أعراض وأسباب العيوب الخلقية للقلب.



وقال خلال برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنّه يجب على المستشفى الذي يستقبل حالات الولادة إجراء فحوصات مبكرة للطفل، لمعرفة ما إذا كان مصابا بعيب خلقي في القلب أم لا.



وأضاف: "من أسباب العيوب الخلقية في القلب، زواج الأقارب الذي يتسبب في أكثر العيوب الخلقية المختلفة، لذا لا أشجع زواج الأقارب نهائيًّا".



وأوضح أنّه من أعراض وجود عيوب خلقية في القلب، إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية، أو ظهور اللون الأزرق على الطفل عند الولادة، وانحناء العمود الفقري.



وأشار إلى أنه حال اكتشاف أي عيب خلقي في الجسم فمن المتوقع وجود آخر في القلب.



وأكمل: "التضخم في البطين الأيمن أو الأيسر أو الاثنين معًا يعتبر من أعراض وجود عيب خلقي في القلب، وتنتمي هذه الأعراض إلى المجموعة الزرقاء".



وذكر أنّ بعض العيوب الخلقية قد تكون صغيرة ولا تستدعي الجراحة مثل الثقب الصغير في الجدار (الحاجز) الذي يفصل القلب إلى الجانبين الأيسر والأيمن.